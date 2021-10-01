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Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı sürüyor!

Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı sürüyor!

86 yıl sonra esaretten kurtularak geçen yıl cami statüsüne kavuşan Ayasofya, Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ayasofya ve Kariye Manastırı konusunun her zaman gündemlerinde olduğunu belirterek, "Kültürel mirasımızı korumak için her türlü çabayı göstereceğiz.. Bu kapsamda UNESCO başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla görüştük" ifadelerimi kullandı.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 17:38
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 17:46
Yunanistan'ın Ayasofya hazımsızlığı sürüyor!

İstanbul'un fethine kadar 916 yıl kilise, 1453'ten 1934'te alınan kararla müze oluncaya dek cami olarak kullanılan ve 86 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya, geçtiğimiz yılın temmuz ayında Danıştay kararıyla yeniden ibadete açıldı. Dünyada geniş yankı uyandıran kararı, Yunanistan hala hazmedemedi.

'UNESCO kurallarını ihlal ediyorlar'

Kathimerini'nin haberine göre; Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kültürel Mirasın Dijitalleşmesine İlişkin 4. Panhellenic Konferansı'na konuştu. Ayasofya ve Kariye Manastırı konusunun her zaman gündemlerinde olduğunu belirten Dendias, 'Yunan kültürünün anıtları, Akdeniz'de, Orta Doğu'da ve aynı zamanda Asya'nın derinliklerinde çeşitli ülkelere dağılmış durumda. Maalesef bu miras sürekli tehdit altında. Tabii ki Türkiye gibi temel UNESCO kurallarını ihlal eden ve Ayasofya ve Kariye Manastırı gibi anıtları camiye çeviren ülkeler de dahil' dedi.

Bu mirası koruyacağız

Hedefin “bu mirası korumak için her türlü çabayı göstermek” olduğuna dikkat çeken Dendias, “Bu bağlamda UNESCO başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarla görüştük. Aynı zamanda bu konuyu hem ikili hem de çok taraflı olarak gündeme getiriyoruz” ifadelerini kullandı.


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