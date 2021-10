YÖK duyurdu! O öğrenciler için flaş 'ek sınav' hakkı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre Kovid-19 pandemisi göz önüne alınarak; azami süreler kapsamında alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için ek sınav hakkı tanındı. Tanınan haktan bu ilişiği kesilmiş öğrenciler de yararlanabilecek.



Söz konusu karar ile ilgili YÖK tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadeler yer aldı:



'Bilindiği üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) bendi gereği öğrencilerimiz 'bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar.'



'AZAMİ SÜRELERİN BAŞLANGICI 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI'



Azami sürelerin başlangıcı, aynı Kanunun geçici 67'nci maddesi gereği 2014-2015 yılı eğitim ve öğretim yılı güz yarıyılıdır. Yükseköğretim kurumlarında daha önce kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, önceki öğrenim süreleri dikkate alınmayacaktır.

Azami sürelerini dolduranlardan özellikle lisans öğrencilerinden bir kısmının ilişiği başarısızlık sebebiyle kesilmiş veya kesilmek üzeredir. Ancak bu durumdaki öğrenciler için azami süre sonu sınav hakları konusunda üniversitelerimizde tereddütler yaşanmakta, Yükseköğretim Kuruluna çok sayıda soru ve talep iletilmektedir.





EK SINAV HAKKI



Başarısız sayılan dersler, çeşitli sebeplerle alınmamış dersler veya devam koşulunun sağlanmadığı dersler bakımından ilgili maddenin tanıdığı ek sınav hakları konusunda üniversitelerimizin farklı uygulamalar izledikleri anlaşılmıştır. Özellikle, 'hiç alınmayan dersler ile devam koşulunun sağlanmadığı derslerin başarısız ders olarak kabul edilip edilmeyeceği' hususu tartışmalara yol açmıştır.



Bu bağlamda sorun Kovid-19 pandemisi koşulları da dikkate alınarak değerlendirilmiş ve azami süresini dolduran, hazırlık, ara sınıf, son sınıf öğrencileri ile mezuniyet için öngörülen not ortalamalarını, kazanılması gereken AKTS/krediyi sağlayamayan öğrencilerin, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki 'ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir'



Bu durumdaki öğrencilerden 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler de başvurmaları halinde söz konusu maddenin aynı imkanlarından yararlanabilecektir. Ancak ek sınav haklarının kullanılmasında uygulamalı derslerin kazanımlarının telafisi esas olacaktır.'