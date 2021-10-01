Vatandaştan Muharrem İnce'ye 'Bizi sattınız' tepkisi

Aydın ve ilçelerini ziyaret eden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Didim’deki esnaf gezisinde tepkiyle karşılaştı.



İnce’ye seslenen ve adı öğrenilemeyen kadının, “Muharrem Bey ben size hakkımı helal etmiyorum” demesinin ardından İnce “Neden?” diye sordu.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Aydın'ın Didim ilçesinde esnafı ziyaret etti. İnce, bu sırada bir kadının tepkisiyle karşılaştı. 'Size hakkımı helal etmiyorum; bizi sattınız' diyen kadına yanıt veren İnce, 'Beni satan CHP' diyerek eski partisini suçladı.

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Sorunun ardından konuşmasına devam eden kadın, “Ben geçen seçimlerde kapı kapı dolaştım. Oy istedim sizin için, ama siz ne dediniz. Kaç bin arkamda dediniz" ifadesini kullandı.



İnce "50 bin.. Dinleyecekseniz anlatayım” derken, kadın "Bana o gün anlatacaktınız. O gün çıkıp açıklama yapacaktınız. Siz bizi sattınız" sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

'Beni satan CHP'



Kadının "sattınız" sözüne ise Muharrem İnce, “Beni satan CHP, 12 bin sandığa gözlemci koymadı. Belgesini göndereyim mi size” şeklinde cevap verdi.