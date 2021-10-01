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Ekonomi
Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduatlarında stopaj indirimi uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduatlarında stopaj indirimi uzatıldı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj indirimi süresi 31 Aralık 2021'e kadar bir kez daha uzatıldı.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 09:07
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 09:13
Resmi Gazete'de yayımlandı! TL mevduatlarında stopaj indirimi uzatıldı

Türk lirası (TL) mevduatlara stopaj desteği uygulaması süresinin yıl sonuna kadar uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

TL mevduatların cazibesini artırmak ve ters dolarizasyonu desteklemek amacıyla verilen stopaj desteği 30 Eylül'de sona eriyordu. Karar ile söz konusu destek 31 Aralık 2021'e kadar uzatıldı.

Bu karar, 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplar ile bu tarihte iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanacak.


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