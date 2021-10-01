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Kadıköy'de öğrencilerin İETT kart çilesi: Saatlerce yağmur altında beklediler

Kadıköy'de öğrencilerin İETT kart çilesi: Saatlerce yağmur altında beklediler

Şehir dışından İstanbul'a okumak için gelen öğrenciler, İETT kart başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yağmur altında saatlerce bekleyen öğrenciler duruma isyan ederek çözüm bulunmasını istedi.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 20:04
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 20:18
Kadıköy'de öğrencilerin İETT kart çilesi: Saatlerce yağmur altında beklediler

Uzun bir aranın ardından üniversitelerde de yüz yüze eğitim başladı. Eğitimlerin başlamasıyla birlikte çok sayıda üniversite öğrencisi yaşadıkları şehirlerden İstanbul’a geri döndü.

Toplu taşımada indirim hakkı taşıyan İETT ‘Öğrenci kartı’ almak isteyen gençler ise Kadıköy’deki kart başvuru merkezinde buluştu. Yoğun talep nedeniyle uzun sıra kuyruğu oluştu.

Soğuk hava ve yağmura rağmen sıra beklemek zorunda kalan öğrenciler sistemin yavaş ilerlediğini belirterek duruma isyan etti.

Sıraya giren öğrencilerden birçoğunun ise ellerindeki valizlere sırada beklediği, kimi öğrencininse yerde oturarak beklediği görüldü.

“1,5 saattir sıradayım”
Sırada bekleyen öğrencilerden Turhan Anaç, “Yaklaşık 1,5 saattir sıradayız. Şehir dışından üniversite için geldik. Sırayı gördüğümde zaten gözüm korktu. Yapacak bir şey yok. İndirimli kartı almak zorundayız. Biraz yavaş ilerliyor. Bu sorunun çözülmesini talep ediyoruz. Hava da soğuk yağmur da var” diye konuştu.

Kadıköy'de öğrencilerin İETT kart çilesi: Saatlerce yağmur altında beklediler

Kadıköy'de öğrencilerin İETT kart çilesi: Saatlerce yağmur altında beklediler
Şehir dışından İstanbul'a okumak için gelen öğrenciler, İETT kart başvuru merkezi önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yağmur altında saatlerce bekleyen öğrenciler duruma isyan ederek çözüm bulunmasını istedi.

“Mecbur bekleyeceğiz”
Uzun süredir beklediğini belirten bir diğer öğrenci Buğra Şen ise “Bursa’dan üniversite için İstanbul’a geldim. Beklemediğim bir görüntüyle karşılaştım. Mecburen sıraya girdik. Yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Geldiğimiz şehirde böyle bir zorluk yaşamamıştık” dedi.



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