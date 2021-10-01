HAMAS'tan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk, bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında vefat etti.



Filistin İslami Direniş Hareketi HAMAS, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatı üzerine bir taziye mesajı yayınladı.



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"Filistin İsmali Direniş Hareketi (HAMAS) kardeş ülke Türkiye'deki Saadet Partisi'ne, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kuruşu Başkanı Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına ilişkin Allah'tan rahmet diler ve en samimi taziye dileklerini bildirmektedir" sözlerinin yer aldığı taziye mesajının devamında şu ifadelere yer verildi:



"Allah'tan duamız merhumu rahmetiyle kuşatmasını kendi katında derecesini yükseltmesini ve cennetine almasıdır.



Hamas Hareketi olarak Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk'ün cihat yolculuğunu İslam'a, ümmetin davasına ve ülkesine yaptığı fedakarlıkları hatırlıyor merhumun partisine, ailesine ve Türkiye halkına derin üzüntülerimizi bildiriyor, taziyelerimizi iletiyoruz.

Allah'tan Büyük Mücahit Oğuzhan Asiltürk'ü en geniş rahmetiyle kuşatmasını, ailesine ve sevenlerine sabır temenni ediyoruz.

Muhakkak ki Allah'tan geldik Allah'a döneceğiz. Bakara/156 "







