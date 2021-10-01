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Yaşam
Gören polisi aradı! Hastaneye gitmeyi reddeden kadın sokak ortasında öyle bir şey yaptı ki...

Gören polisi aradı! Hastaneye gitmeyi reddeden kadın sokak ortasında öyle bir şey yaptı ki...

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. Parkta çamura bulanan kadını gören vatandaşlar polisi aradı. Genç kadın ise parktaki fıskiye ile duş aldı. O anlar objektiflere böyle yansıdı

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 16:08
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 16:16
Gören polisi aradı! Hastaneye gitmeyi reddeden kadın sokak ortasında öyle bir şey yaptı ki...

ANTALYA'DA İLGİNÇ MANZARA: GENÇ KADINI GÖREN POLİSİ ARADI!

Antalya'daki Düden Parkı'nda öğle saatlerinde temizlik yapan belediye görevlisi, Melek E.'nin toprak zeminde üzerinde uzanmış halde olduğunu fark edince ekipleri aradı.

İhbarın ardından parka polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen ekipler, Melek E.'ye hastaneye götürmeyi teklif etti.



Ekiplerin ısrarına rağmen hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Melek E., parkta bulunan fıskiyelerle yıkanmaya başladı.

Kulağına ve saçının arasına kum gittiğini söyleyen Melek E., çimlerin üzerine yeniden uzandı.



Belediye görevlisinin üzerine tuttuğu fıskiye ile temizlenen Melek E., bir süre suyun altında yattıktan sonra parktan ayrıldı


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