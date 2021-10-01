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Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında flaş gelişme! Savcı, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezasını istedi

Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında flaş gelişme! Savcı, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezasını istedi

Gelen son dakika haberine göre, Düzce’de, eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmeyi planladıkları iddiasıyla boşandığı eşi Yağmur Sarnıç, Erdi Sungur ve Baycan Şenürek hakkında açılan davada cumhuriyet savcısı, sanıkların ‘Adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. İşte Emre Aşık ve eski Yağmur Sarnıç davasındaki flaş gelişmenin detayları...

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 19:17
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 19:40
Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç davasında flaş gelişme! Savcı, ‘adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezasını istedi

Düzce'de 15 Mart 2020 tarihinde Yağmur Sarnıç, cezaevi firarisi Erdi Sungur'la birlikte yakalandı. Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç'ın kendisinden eski milli futbolcu Emre Aşık'ı öldürmesini istediğini iddia etti.

DAVA AÇILDI

Erdi Sungur, Yağmur Sarnıç ve Baycan Şenürek hakkında Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuksuz yargılanan 3 sanık bugün duruşmaya katılmadı.

EMRA AŞIK'IN AVUKATI KATILMADI

Yağmur Sarnıç ve Erdi Sungur'un avukatları mahkemeye verdikleri dilekçelerde her iki isminde berat etmesi talebinde bulundu. Emre Aşık'ın avukatı ise mazeret göstererek duruşmaya katılmadı.

'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasında, Erdi Sungur ve Yağmur Sarnıç'ın Emre Aşık'ı öldürmek amacıyla silah temin etme ve müştekiyi öldürdükten sonra gömmek amacıyla yer temin etmeye çalışmalarının kasten adam öldürme suçunun icrai hareketi niteliğinde olduğu ve kasten adam öldürmeye teşebbüs suçunu işledikleri anlaşılarak bu suç kapsamında cezalandırılmalarını talep etti.

DAVA 4 KASIM'A ERTELENDİ

Yağmur Sarnıç ile birlikte Emre Aşık'ı öldürmek için plan yapan Baycan Şenürek'in de aynı suçtan yargılanması istendi. Duruşma 4 Kasım tarihine ertelendi.


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