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Yaşam
Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu! Ankara'daki sır ölüm hakkında flaş gelişme!

Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu! Ankara'daki sır ölüm hakkında flaş gelişme!

Ankara'da geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki kargo çalışanı Erşan Aydemir'in cansız bedeni, evinde elleri bağlı ve ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu. Sır ölüm hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Erşan Aydemir'in evine hırsızlığa giren Samet Eren E. ile Oğuzhan Ü. Karşılarında Aydemir'i görünce etkisiz hale getirip ellerini bağlarken bağırmaması için havlu ile ağzını kapattıkları ortaya çıktı.

Ekleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 12:03
Güncelleme Tarihi: 1 Ekim 2021 Cuma 12:16
Elleri bağlı ağzına havlu sıkıştırılmış şekilde bulunmuştu! Ankara'daki sır ölüm hakkında flaş gelişme!

Ankara'da, kargo firmasında kurye olarak çalışan Erşan Aydemir'in yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde ölü bulunmuştu.

Ankara Cinayet Büro Amirliği sır cinayeti araladı.

Evine hırsızlığa giren Samet Eren E. ile Oğuzhan Ü. karşılarında Erşan Aydemir'i görünce etkisiz hale getirip ellerini bağlarken bağırmaması için havlu ile ağzını kapattıkları ortaya çıktı. Sabah'ta yer alan habere göre, İki cinayet zanlısı ifadelerinde Aydemir'i öldürmek gibi bir niyetlerinin olmadığını hırsızlık için eve girdiklerini aktardı.

Ankara'da kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir (34), sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti.

ELLERİ BAĞLANMIŞ AĞZINA HAVLU SIKIŞTIRILMIŞ

Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi.

Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izlerine de rastlanılan Aydemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ÖLDÜRMEK GİBİ BİR NİYETİMİZ YOKTU

Ankara Cinayet Büro Amirliğine getirilen cinayet zanlıları, ifadelerinde Erşan Aydemir'in evine hırsızlık için girdiklerini, karşılarına Aydemir'in çıkması üzerine etkisiz hale getirip ellerini bağlayıp bağırmaması için havlu ile kapattıklarını beyan ederken cinayet işleme gibi bir niyetlerinin olmadıklarını aktardılar.

Eğitim fakültesi mezunu olan Erşan Aydemir'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi.


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