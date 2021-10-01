ABD'li ilaç şirketi Merck duyurdu! Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor



Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşının ardından bu kez ilaç geliştirildi. Müjdeli haberi ABD'li ilaç şirketi Merck duyurdu.



ÖLÜM ORANINI YARI YARIYA AZALTIYOR



Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.



Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.



KOVİD-19'U TEDAVİ ETTİĞİ KANITLANAN İLK HAP OLABİLİR



Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.



Merck'in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.