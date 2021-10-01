ABD'li ilaç şirketi Merck duyurdu! Kovid-19'dan ölüm riskini yüzde 50 azaltıyor

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor. Konuyla ilgili son müjdeli haber ise ABD'den geldi. ABD'li ilaç şirketi Merck, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri deney aşamasındaki hapın, virüse yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve ölüm riskini yarı yarıya düşürdüğünü bildirdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınına karşı aşının ardından bu kez ilaç geliştirildi. Müjdeli haberi ABD'li ilaç şirketi Merck duyurdu.
ÖLÜM ORANINI YARI YARIYA AZALTIYOR
Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapeutics şirketinden yapılan açıklamada, Kovid-19 semptomları ortaya çıktıktan sonraki 5 gün içinde "molnupiravir" ilacını alan deneklerin, "plasebo" alanlara göre hastaneye yatma ve ölüm oranının yarı yarıya azaldığı bildirildi.
Açıklamada, molnupiravir için yakında ABD ve dünyada kullanım izinlerine başvurulacağı da belirtildi.
KOVİD-19'U TEDAVİ ETTİĞİ KANITLANAN İLK HAP OLABİLİR
Onaylanması halinde Kovid-19'u tedavi ettiği kanıtlanan ilk hap olması beklenen molnupiravirin, salgınla mücadelede önemli bir adım olabileceğine işaret edilen açıklamada, hastaların molnupiravir hapını beş gün boyunca günde iki kez alması gerekeceği kaydedildi.
Merck'in ilaç üzerinde yaptığı önceki deneyler, ilacın şiddetli semptomları bulunan ya da hastaneye yatmış hastalara fayda sağlamadığını göstermişti.