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Polislikten komiserliğe geçiş sınavında flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında 27 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Güncel / 08 Ocak 2021 Cuma 10:45
Polislikten komiserliğe geçiş sınavında flaş gelişme: Çok sayıda gözaltı kararı

FETÖ'nün soru hırsızlık şebekesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2005 yılında komiser yardımcılığı sorularını çalıp örgüt üyelerine dağıtan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Emniyetteki FETÖ yapılanması soruşturmasında, polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınav sorularının örgüt mensuplarına dağıtıldığı belirlendi.

Organize Suçlarla Mücadele Şubesinin yaptığı çalışma sonrasında 2005 yılında FETÖ üyelerinin eriştiği yazılı sınav sorularını örgütteki polislere verildiği tespit edildi. Sorularla komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 27 örgüt üyesi hakkında gözaltı kararı verildi.

10 ilde eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi.

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