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Merkez Bankası başladığını duyurdu: Artık para transferi saniyeler içinde 7/24 yapılabilecek

Yeni ödeme sistemi FAST nedir? Merkez Bankası tarafından yeni ödeme sistemi FAST'in pilot uygulamanın ardından bugün kullanıma açıldığını son dakika olarak bildirdi. Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) adı verilen sistem sayesinde, vatandaşlar para transferlerini bankalar arası 7/24 saniyeler içerisinde gerçekleştirebilecek.

Ekonomi / 08 Ocak 2021 Cuma 10:51
Merkez Bankası başladığını duyurdu: Artık para transferi saniyeler içinde 7/24 yapılabilecek

Merkez Bankası, Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşların, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat gerçekleştirebileceği açıklamıştı.

FAST Sistemi, 18 Aralık'tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınmış ve, 'Sistemin kısa bir zaman içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması hedeflenmektedir.' açıklaması yapılmıştı. Merkez Bankası FAST uygulamasının 8 Ocak itibariyle başladığını duyurdu.

Merkez Bankası (TCMB) yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) sisteminin, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, Cuma günü kullanıma açıldığını duyurdu.

TCMB'den yapılan açıklamada, 'Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde geliştirilen yeni nesil 7/24 anlık perakende ödeme uygulaması Fonların Anlık ve Sürekli Transferi (FAST) Sistemi, bankalarla sürdürülen pilot testlerin tamamlanmasının ardından, 8 Ocak 2021 (bugün) itibarıyla kullanıma açılmıştır' denildi ve şu bilgiler verildi:

'FAST Sistemi ile birlikte, elektronik ödemelerin sisteme kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN), telefon numarası ve e-posta adresi ile kolay ve pratik bir şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de kullanıma sunuldu.

'FAST Sistemi, yaygın kullanımının yakından izlenmesi amacıyla, ilk aşamada 50 TL limitli olarak başlatıldı. Bu limit, kullanımın yaygınlığına göre kademeli şekilde artırılarak 1000 TL'ye kadar yükseltilecek.

'FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak.'

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