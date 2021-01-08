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İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

İstanbul hava durumu ile ilgili son dakika haberi geldi. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı yerini yağışlı havaya bırakacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un hava durumu verilerine göre; Bu akşamdan itibaren yağışlı hava etkisini gösterecek. 14 Ocak’tan sonra kış şartlarının şehir genelinde ve bölgede kendisini hissettireceği belirtildi.

Yaşam / 08 Ocak 2021 Cuma 18:16
İstanbul'a ne zaman yağmur yağacak?

İstanbul hava durumuyla ilgili son dakika haberi... İstanbul'da yağışların son 10 yılın en kurak değerlerinde seyrederken, barajların doluluk oranı yüzde 20'ler seviyesinin altına gerilediği belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere yurdun batı bölgelerinin bugün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesi bekleniyor. Sistemin etkisi ile lodos yönlü rüzgârın da akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek aralıklarla fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Açıklamada, bugün beklenen fırtınanın ardından cumartesi il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı, yağışların özellikle boğaz çevresi ile Avrupa yakası genelinde etkili olacağı kaydedildi. Yağışların pazar akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, ancak önümüzdeki hafta yeni sistemlerin Marmara bölgesinde etkili olmaya devam edeceğinin tahmin edildiği ifade edildi.

OCAK ORTASINDA KIŞ KENDİSİNİ HİSSİTTİRECEK

Lodos nedeniyle Cumartesi 15°C'ler civarında seyretmesi beklenen sıcaklıkların, Pazar günü rüzgârın kuzeyli yönlere dönmesiyle 10°C'ler civarına gerileyeceği tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Öte yandan, 14 Ocak ve sonrasındaki günlerde, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünde soğuk ve yağışlı kış koşullarının yaşanmaya başlaması bekleniyor" denildi.

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