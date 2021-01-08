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Esnafa müjdeli haber! 11 Ocak'a kadar uzatıldı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini 11 Ocak'a uzattık." açıklamasında bulundu.

Eğitim / 08 Ocak 2021 Cuma 18:11
Esnafa müjdeli haber! 11 Ocak'a kadar uzatıldı!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik sağlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine 11 Ocak'a uzattıklarını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'nin ticari hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında esnaf, sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik gelir kaybı ve kira desteği sağlanıyor. Söz konusu destekler için son başvuru tarihi bugün sona eriyordu.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızca esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerimize yönelik 30 Aralık 2020'de başvuruları alınmaya başlanan gelir kaybı ve kira desteklerinde son başvuru tarihini gelen talepler üzerine, 11 Ocak 2021 Pazartesi saat 23:59'a kadar uzattık." ifadesini kullandı.

Destek kapsamında söz konusu kesime aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira doğrudan gelir desteği ile 3 ay boyunca büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde aylık 500 lira kira desteği verilecek.

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