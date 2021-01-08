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Akıncı'ya damga vuran sahne! İzleyenleri gözyaşlarına boğdu!

Akıncı, Elektrik- Elektronik ve Tarih Bölümü'nden mezun olunca diplomasını şehit olan babasına getirdi. Akıncı eski günleri anarak babasına onu çok özlediğini söyledi. O anları izleyenler ise gözyaşlarını tutamadı.

Televizyon / 08 Ocak 2021 Cuma 21:04
Akıncı'ya damga vuran sahne! İzleyenleri gözyaşlarına boğdu!
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Atv'nin sevilen dizisi Akıncı bu hafta ikinci bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Akıncı'nın ikinci bölümü ise duygusal anlara sahne oldu. Akıncı şehit olan babasının mezarını ziyarete geldi ve izleyenleri gözyaşlarına boğdu.

İZLEYENLERİ AĞLATTI

Akıncı, mezun olduğu okulun diplomasını babasına getirdi. Akıncı burada babasıyla duygusal konuşmalar gerçekleştirdi. Akıncı, "Baba artık rüyalarıma bile girmiyorsun. Özlemedin mi beni?" diye sordu ve izleyenleri ağlattı.

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