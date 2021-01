Sağlık Bakanlığından 81 ile koronavirüs aşısıyla ilgili resmi yazı!

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile gönderilen yazıda, Covid-19 aşılamalarının yapılacağı hastanelerde alınması gereken tedbirler ve aşılamanın nasıl yapılacağına dair esaslar yer aldı.



Gönderilen yazı şöyle:

'Kamu, özel ve üniversitelere ait tüm hastaneler bünyesinde aşı yapılması için 'aşı uygulama odası' belirlenmelidir. Aşı uygulama odası poliklinik oda standartlarını karşılamalıdır. Sağlık kuruluşu yöneticileri tarafından aşı uygulama oda sayısı sağlık kuruluşuna müracaat edecek kişi sayısına göre artırılarak oda önünde bekleme ya da yığılmalar önlenmelidir.



Hastane yatak sayısına göre asgari aşı uygulama oda sayıları: Yatak sayısı 50 ve altında olan hastanelerde 5 aşı uygulama odası, yatak sayısı 51-199 arasında olan hastanelerde 10 aşı uygulama odası, yatak sayısı 200 - 399 olan hastanelerde 15 aşı uygulama odası, yatak sayısı 400 - 999 arası olan hastanelerde 20 aşı uygulama odası, yatak sayısı 1000 ve üzeri olan hastanelerde 25 aşı uygulama odası olmalıdır. Her 10 aşı uygulama odasına bir sorumlu hekim olacak şekilde görevlendirme yapılmalıdır. Aşı uygulama oda sayısı 10'dan az olan hastanelerde en az 1 hekimin görevlendirilmesi zorunludur.



Aşı uygulaması için hastanelere başvuran vatandaşlarımıza hizmet sunumunda sosyal mesafe: Aşı uygulaması yapılacak genel alanlarda, asansörlerde, servis ve polikliniklerde sosyal mesafe kuralına uygun geçiş işaretlemeleri yapılarak mesafenin korunması sağlanmalı ve kalabalıklaşma önlenmelidir. Asansörlerin kapasitesi sosyal mesafe kuralına uygun olarak belirlenmeli buna uygun işaretlemelidir. Normal veya yürüyen merdivenlerin önlerine, öndeki kişiyle arada en az 3 basamak mesafe bırakılması gerektiğine dair uyarıcı tabelalar yerleştirilmelidir.



Aşı uygulama odaları: Aşı uygulama odaları hastane bünyesinde kolay ulaşılan bir yerde olmalı ve aşı odasının bulunduğu yerde geniş ve ferah bekleme alanı oluşturulmalıdır. Aşı odaları acil servisten uzakta, normal poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışmayacağı bir lokalizasyonda olmalıdır. Hastane poliklinik odaları aşı uygulama odası olarak kullanılması planlanmış ise günlük çalışma saati 08.30-00.00 saatleri arasında düzenlenmeli ve poliklinik hastalarıyla aşı uygulanacak kişilerin karışması önlenmelidir. Normal poliklinik mesaisi süresince aşı uygulama oda sayısı düşük tutulabilir. Ancak 17.00-00.00 saatleri arasında yukarıda belirtilen sayıda aşı uygulama odası faal olmalıdır.'



'AŞI UYGULAMA ODASI BEKLEME ALANI VE MUAYENE ODASININ HAVALANDIRMASI YETERLİ OLMALI'



Aşı olacak vatandaşların hastaneye girişinden itibaren işaret ile yönlendirilmesi gerektiği belirtilen yazıda, 'Aşı yapılacak vatandaşların hastane girişinden aşı uygulama alanına ulaşımında hastanenin girişinden itibaren yönlendirme levhaları olmalı veya yönlendirme elemanı ile ulaşım kolaylaştırılmalıdır. Yönlendirme elemanları hastaneye girişte randevusuz gelen vatandaşlara randevu çizelgesi uygun olan hekimin listesine işleyerek ilgili aşı uygulama odasına yönlendirir. Aşı uygulama odası bekleme alanı ve muayene odasının havalandırması yeterli olmalıdır. Varsa pencere ve kapılar açılarak temiz hava girişi sağlanmalıdır. Vatandaşlar ve refakatçilerinin bekleme alanında diğerlerinden en az bir metre aralıklar ile oturmalıdır. Oturma düzeni koltukların işaretlenmesi veya koltuk eksiltilmesi ile sağlanmalıdır' denildi.



'VATANDAŞLAR RANDEVU İLE GELECEK'



Aşı olacak vatandaşların hastanelere randevu sistemi ile geleceğinin belirtildiği yazıda, 'Aşı uygulaması yapılacak vatandaşlarımız hastanelere randevulu alarak gelecektir. Aşı uygulama alanlarında el antiseptiği erişilebilir bir yerde olmalıdır. Aşı uygulama bekleme alanı temizlik ve dezenfeksiyonu düzenli ve sık yapılmalıdır (günde iki kez ve kirlendikçe temizlenmeli). Aşı uygulama odalarına refakatçiler alınmamalı ya da ihtiyaca göre aşı uygulanacak kişinin yanında en fazla bir refakatçi olmalıdır. Aşı uygulama odasında el yıkama ünitesi olmalıdır, sağlık çalışanı aşılama işlemi öncesinde ve kirli malzeme ya da kanla temas durumunda ellerini yıkamalıdır. Aşı uygulama odasında sağlık personelinin kullanılmış iğneleri elinden bırakmadan ve etrafta dolaşmadan güvenli atık kutusuna atabileceği şekilde planlama yapılmalıdır' ifadelerine yer verildi.



'AŞI UYGULAMA ODASINA HER DEFASINDA SADECE BİR AŞILANACAK KİŞİ ALINMALIDIR'



Aşının uygulaması hakkında bilgilerin de yer aldığı resmi yazıda, 'Aşı uygulama odasına her defasında sadece bir aşılanacak kişi alınmalıdır, aşı uygulama esnasında aşılama ile ilgili gerekli kayıtlar tutulmalıdır. Aşı için gelen kişinin kimlik bilgileri ve randevusu kontrol edilir. Aşıyı uygulayacak sağlık çalışanı kimlik bilgileri ve kişi için ayrılan aşı ile eşleşmesini sağlar. Kişi için ayrılmış aşı açılarak kişiye aşı uygulaması yapılır. Günlük aşı uygulaması sonunda aşı flakonları tıbbi atığa gönderilir' denildi.