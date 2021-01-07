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Kongre işgalinde dikkatleri üzerine çekmişti: Boynuzlu adamın kim olduğu ortaya çıktı

ABD Kongre binasının işgali sürecinde tüm dünyanın dikkatini üzerine çeken boynuzlu ve yüzü boyalı adamın, Q Shaman olarak bilinen Jake Angeli olduğu anlaşıldı.

Dünya / 07 Ocak 2021 Perşembe 15:08
Kongre işgalinde dikkatleri üzerine çekmişti: Boynuzlu adamın kim olduğu ortaya çıktı

ABD Kongre binasını işgal eden Trump destekçileri arasında en çok dikkat çeken kişi, boynuzlu ve kürklü başlığı bulunan adam oldu. Tüm dünyanın endişeli gözlerle izlediği şiddet olaylarında öne çıkan kişinin kim olduğu ortaya çıktı.

Aksam.com.tr'nin Arizona Republic'ten aktardığı habere göre, dövmeleri, boyalı yüzü ve Viking başlığı kullanan ismin, “Q(anon) Shaman” olarak bilinen Jake Angeli olduğu açıklandı.

QAnon hareketine bağlı

İlk olarak 2017 yılında duyulan ve Trump'ın “kötülere karşı gizli bir savaş yürüttüğünü” öne süren komplo teorileri üzerine kurulu QAnon hareketine bağlı olan Jake Angeli, 2020 yılında verdiği bir röportajda şunları kaydetmişti:

“Kürklü ve boynuzlu başlığım, yırtık pantolonum ve boyalı yüzümle geziyorum. Bu sayede insanların dikkatlerini çekerek onlarla QAnon ve diğer gizli kalmış önemli bilgiler hakkında konuşabiliyorum.”

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