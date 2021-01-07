Kobani İddianamesi kabul edildi! Selahattin Demirtaş yargılanacak!

Kobani İddianamesi ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Mahkeme, savcılık tarafından hazırlanan 108 sanıklı iddianameyi kabul etti. İddianameye göre; eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 108 kişiyle birlikte yargılanacak.



DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLMADI



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 'Kobani iddianamesi' Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 108 kişi için 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma' ve 37 kez 'insan öldürme' başta olmak üzere çeşitli suçlardan cezalar isteniyor.



Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, mahkeme tarafından henüz tensip yapılmadığı ve duruşma tarihinin belirlenmediği belirtildi.



Aralarında siyasetçilerinde olduğu 108 kişi hakkında şu suçlamalar yöneltiliyor:



'İnsan öldürme (37), insan öldürmeye teşebbüs (31), yağma (24), alıkoyma (38), alıkoymaya teşebbüs (2), mala zarar verme (1750), yakarak mala zarar verme (397), kamu malına zarar verme (1060), yakarak kamu malına zarar verme (503), işyeri dokunulmazlığını ihlal (53), geceleyin işyeri dokunulmazlığını ihlal (294), geceleyin açıktan hırsızlık (26), açıktan hırsızlık (20), hırsızlık (114), geceleyin hırsızlık (272), basit yaralama (5), silahla basit yaralama (43), kamu görevlisini silahla basit yaralama (264),kamu görevlisini kasten basit yaralama (7), kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama (1), kamu görevlisini kemik kırığı oluşacak şekilde kasten silahla yaralama (1), silahla kasten yaralama (78), kamu görevlisini silahla yaralama (51), iş ve çalışma hürriyetinin ihlali (3), ibadethanelere zarar verme (4), düşük yapmaya neden olma (1),bayrak yakma (24), 5816 Sayılı yasaya muhalefet (25), suç işlemeye tahrik etme, devletin biriliğini, ülkenin bütünlüğünü bozma.'