Diyarbakır Anneleri'ni ziyaret eden Bakan Soylu'dan önemli açıklamalar

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:



493 gündür burada, her biri bir izzet ve insanlık mücadelesi veriyorsunuz.



Ben buraya milletimizin bu yaptığınız mücadele karşısında desteği var, duası var, saygısı var.



İnsanlık tarihinin en onurlu mücadelesini ortaya koyuyorsunuz.



Sayın Cumhurbaşkanımıza burada olacağımızı ifade ettiğimde hem selamlarını, hem muhabbetlerini hem de sabır ve mukavvemet diliyorlar. Bir şey daha söyledi inşallah yakın zamanda sizlerle birlikte olacak.



Eşi Hanımefendi Emine Hanım, sizinle ilgili o kadar güzel, onurlu cümleler etti ki. Bu şu demek; her birimizin kalbi beraberdir demektir.



Bugün burada 185 aile oldunuz. Siz sadece 185 aile değilsiniz. Bu meselede sıkıntı çeken, ıstırap duyan aileler değilsiniz. Öyle güçlü bir işin altına imza atıyorsunuz ki.



Terör örgütünün aklını çelmek istediği gençlerimize siz bu çadırdan sahip çıkıyorsunuz.



243 aile 2020'de evladıyla kucaklaştı. 22 aile buradaki 185 aileden evladıyla kucaklaştı. Bunun her birinde sizin emeğiniz var.



Ezan şahit olsun ki burada her durduğunuz dakika duadır.



Sizlere ne kadar müteşekkir olsak azdır. Allah sizden razı olsun.



Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Hiç merak etmeyin.



Hiç yalnız değilsiniz. Burada kim size hakaret ediyorsa, hakkından gelmeyen namerttir. Hesabını bin kere sorarız. Siz bizim iki gözümüzsünüz. Size kem söylenmesine tahammül edemeyiz, kendimize söylenmiş kabul ederiz.



Terör örgütünü bitiriyoruz. Tüm çocukları bunların elinden alıp evlatlarınızla sizi buluşturacağız. Biz onların zihinlerini kendi kafalarına hapsedeceğiz.



Her alanı istismar etmeye devam ediyorlar. Sizler bu istismar maskelerini düşürdünüz, düşürmeye devam ediyorsunuz.



Sizi duymayanlara buradan sesleniyorum... Her şeyi bir kenara bırakın. Allah için ana yüreğinize, baba yüreğinize danışın. Lanet olsun sizin siyasetinize, siyaset anlayışınıza, lanet olsun efendilerinize verdiğiniz bağlılığa.



Ayrıntılar geliyor...