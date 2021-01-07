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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60 kadın öğreticinin işine son verdi!

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyenin meslek fabrikasında görevli 60 kadın öğreticiyi kapı dışarı etti. İzmir'de "İktidara gelirsek taşeronu bitireceğiz" diyen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediyeye bir yandan HDP'lileri diğer yandan da mezun olduğu Bornova Anadolu Lisesi'ni (BAL) bitiren isimleri ve dönem arkadaşlarını dolduruyor.

Güncel / 07 Ocak 2021 Perşembe 09:07
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer 60 kadın öğreticinin işine son verdi!

Belediye ve şirketlerinin çalışan sayısı Soyer'in kadrolaşması nedeniyle sürekli artarken, Büyükşehir'e bağlı Meslek Fabrikası'nda ise bir dram yaşanıyor.

60 KADIN ÖĞRETİCİ KAPI DIŞARI EDİLDİ

Belediyenin meslek fabrikasında çalışan 60'a yakın kadın öğretmen, hizmet satın aldıkları taşeron şirketin sözleşme süresi dolduğu gerekçesi ile kapı dışarı edildi. Belediye ile taşeron firma arasında her yıl yenilenen sözleşmenin geçtiğimiz 28 Aralık'ta yenilenmediği için iş akitlerinin sonlandırıldığını belirten eğitmenler ise eylem yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.



'DAİMİ BİR İŞ İSTİYORUZ'

Eylemlerini Kemeraltı'ndaki Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binasına taşıyan öğretmenler, ellerinde 'Taşerona son', 'Daimi sigorta istiyoruz' yazılı pankartlar taşıdı.

Düdük çalıp 'İş, ekmek, özgürlük', 'Emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız', 'Susmuyoruz, hakkımızı istiyoruz' sloganları atan eğitmenler adına konuşan Büşra Güngör, 'Tunç Soyer'e Meslek Fabrikası emekçileri olarak sesimizi duyurabilmek istiyoruz' dedi.



ÇOCUKLARIMIZ EVDE, GEÇİM DERDİMİZ VAR

Eğitimcilerden Özlem Uçak sigortalı çalışan olmak istediğini ifade ederken, Ayşe Atan ise, 'Pandemide maske dikiminde görevlendirildik. Sözleşmemiz 28 Aralık tarihinde sona erdiği için işimize son verildi. Bizim kaygılarımız var. Çocuklarımız evde, geçim derdimiz var. Başkanımıza sesimizi duyurmaya geldik. Bizi duyacağını düşünüyoruz. Biz taşeronla, saat ücretiyle çalışıyoruz ama bu şekilde hayatımızı idame ettiremiyoruz. Daimi iş, sigorta ve emeklilik hakkı istiyoruz' açıklamasını yaptı.

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