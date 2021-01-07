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Boğaziçililere CHP'den sonra HDP'den de destek

HDP'li Oya Ersoy, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarda gözaltına alınanlar için Çağlayan Adliyesi'nde toplanan Boğaziçililere katılıp, canlı yayın yaptı.

Güncel / 07 Ocak 2021 Perşembe 16:33
Boğaziçililere CHP'den sonra HDP'den de destek

Prof. Dr. Melih Bulu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar sürüyor.

Hisarüstü Kampüsü'nde, protestoların ilk gününde polise saldırdıkları için gözaltına alınan göstericiler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öğrenciler, bugün de adliyeye sevk edilen protestocular için Çağlayan Adliyesi'nde toplandı.

'BOĞAZİÇİLİLERİN YANINDAYIZ'

Adliye önünde toplanan Boğaziçililere bu kez destek, HDP'den geldi.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, basın açıklaması yapan öğrencilere katılarak sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Ersoy paylaşımında, 'Gözaltına alınan öğrencilerin yanında, Çağlayan Adliyesi'ndeyiz.' ifadelerini kullandı.

MilletvekiliRecep Tayyip Erdoğan

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