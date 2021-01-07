Biden'ın başkanlığının tescil edilmesi sonrası Trump'tan ilk açıklama!

ABD Kongre binasının basılmasının ardından yeniden toplanan ve delege oylarının sayılması işlemine devam eden Kongre, başkanlık seçimini Biden'ın kazandığını resmen onayladı.



Kongrede Senato ve Temsilciler Meclisi üyelerini bir araya getiren ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in riyaset ettiği ortak oturumda, alfabetik sıraya göre her eyaletin delege oylarının hangi başkan adayı ile başkan yardımcısı adayına gittiği yüksek sesle okundu.



ABD Kongresindeki oturumda Vermont eyaletinin sonuçlarının kayda geçmesiyle Joe Biden 270 delege eşiğini geçerek resmen Başkan oldu.



TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA



ABD Başkanı Donald Trump'tan olayların ardından ilk açıklama geldi. Trump 'Görevi Biden'a devredeceğim 20 Ocak'ta sorunsuz bir geçiş olacak!' dedi.





