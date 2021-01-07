ABD karıştı! Cumhuriyetçi Milletvekili Kinzinger, “Bu bir darbe girişimidir” dedi

ABD'de başkanlık seçiminin sonuçlarını kaybettiğini kabul etmeyen Donald Trump'ın çağrısıyla yüzlerce göstericinin Kongre binasını basıp, Joe Biden'ın zaferinin tasdiklenmesini engellemesine tepki yapıyor. Aralarında Cumhuriyetçilerin de bulunduğu çok sayıda ziyaretçi, olaylardan Trump'ı sorumlu tuttu.



Temsilciler Meclisi'nin Cumhuriyetçi üyelerinden Adam Kinzinger, Trump'a "Ülkeyi korumuyorsun. Polis nerede? İşin bitti ve mirasın bir facia olacak" diye seslenip, "Bu bir darbe girişimidir" dedi. Washington DC'nin eski emniyet müdürlerinden Charles Ramsey de, "Başkanın çenesini kapatıp yoldan çekilmesini isterdim. Kendisi kanser gibi. Ülke, bir darbe girişimine ilk kez bu kadar yaklaştı" diye konuştu.