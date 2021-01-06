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Ülke bu haberle çalkalandı! Paşinyan'a ne oldu?

Karabağ hezimetinden sonra Ermenistan halkının büyük tepkisini alan Başbakan Nikol Paşinyan bugün kutlanan Noel Bayramı ayinine katılmadı. Paşinyan’ın bu hareketi ülke gündemine bomba gibi düşerken konuyla ilgili açıklama sözcüden geldi. bugün kutlanan Noel Bayramı ayinine katılmadı.

Dünya / 06 Ocak 2021 Çarşamba 19:44
Ülke bu haberle çalkalandı! Paşinyan'a ne oldu?

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ülkede bugün kutlanan Noel Bayramı ayinine katılmadı. Başbakanın yokluğu soru işareti yaratırken konuyla ilgili açıklama Paşinyan'ın sözcüsünden geldi.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında aldığı Dağlık Karabağ yenilgisinden sonra eleştiri oklarının hedefi olan ve istifası istenen Paşinyan'ın kilisedeki törende yer almaması akıllara ülkedeki siyasi kaosla ilgili soruları getirdi. Öte yandan Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorgyan, Paşinyan'la ilgili açıklamasında başbakanın güncel koronavirüs koşulları nedeniyle kendsini karantinaya aldığını bildirdi.

Yaz aylarında koronavirüse yakalandığı açıklanan Paşinyan'ın temaslı olup olmadığı ya da virüse tekrar yakalanıp yakalanmadığı konusunda ise resmi bir açıklama yapılmadı. Hürriyet'te yer alan habere göre, Ermenistan Başbakanı'nın istifasını isteyen muhaliflerin, bugün yapılacak törende Paşinyan'ı kiliseye sokmamayı planladığı haberi ise birkaç gündür ülkede konuşuluyordu.

ErmenistanAzerbaycan

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