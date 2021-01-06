Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'SMA istismarı' açıklaması: Konu mali değil, insanidir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA ilacı ile ilgili sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya ve çarpıtılan konulara ilişkin yeni bir açıklama yayınladı. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda istismara bir kez daha dikkat çekti, Bilim Kurulu'nun önerilerini de hatırlattı.



Koca, 'SMA kampanyasının 'kirli' yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.' dedi.



DAHA ÖNCE DE UYARMIŞTI



Bakan Koca, sosyal medyada yılbaşının hemen ardından belli hesaplarca çarpıtılarak gündeme getirilen SMA ilacı ile ilgili daha önce de açıklama yapmıştı. Bakan Koca, 'İlaç şirketlerinin baskısı ile çocuklarımızın kobay olarak kullanılmasına izin vermeyeceğiz. Ülkemizde SMA hastalığı görülmeyene, mevcut tüm hastalarımız tedavi edilene kadar mücadelemiz devam edecektir.' demişti.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SMA TALİMATI GELMİŞTİ



Başkan Erdoğan, AK Parti MYK'da SMA konusunda bilgi aldı, talimat verdi. Erdoğan, 'Biz SMA hastası evlatlarımızı tedavi konusunda hiçbir harcamadan, çekinmedik ve çekinmeyiz. Dünyanın hiçbir yerinde bizdekine benzer bir tedavi uygulaması bulunmuyor. Tedavi masraflarının da tamamı devletimiz tarafından ücretsiz karşılanıyor. Ama deneme aşamasındaki bir ilaç konusunda tabii ki Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda hareket etmemiz lazım. Gereken ne ise yapılacaktır. Bununla ilgili sosyal medyadaki yalanlarla mücadele konusunda daha aktif olun. Yaptıklarımızı iyi anlatın' dedi.