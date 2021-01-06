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Mühürlediği evde oturduğu için eleştirilen Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu’na tahsis edilen lojmanın da usule aykırı kiralandığı ortaya çıktı

Mühürlediği evde oturduğu için eleştirilen Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu'na tahsis edilen lojmanın da usule aykırı kiralandığı ortaya çıktı

Güncel / 06 Ocak 2021 Çarşamba 14:27
Mühürlediği evde oturduğu için eleştirilen Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu’na tahsis edilen lojmanın da usule aykırı kiralandığı ortaya çıktı

2014 yılında mühürlediği inşaatta yer alan konuta 2020 yılında taşındığı için eleştirilen Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun, yeni evine taşınana kadar oturduğu lojmanın da usule aykırı kiralandığı ortaya çıktı.

Sayıştay'ın Bakırköy Belediyesi 2019 raporunda, Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu için 1 Haziran 2014 – 1 Haziran 2020 arasında kiralanan Yeşilyurt semtindeki lojmanın, gerekli görüş ve izinler alınmadan kiralandığı ifade edildi.

Raporda, “Mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilmeksizin lojman olarak kullanılmak üzere konut kiralanması” başlıklı bulguda, Kerimoğlu'na tahsis edilen lojman için, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan uygun görüşü ve Cumhurbaşkanlığı'nın izniyle kiralamanın yapılabileceği belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Mevzuat hükümleri ve yapılan açıklamalar uyarınca söz konusu kiralama işlemi için ilgili bakanlığın teklifi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın uygun görüşü ve nihai olarak cumhurbaşkanından izin alınmadan kiralama yapılması mümkün değildir. Dolayısıyla belediye tarafından tesis edilen bu işlem anılan mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.”

“Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım” demişti

Bülent Kerimoğlu, 2014 yılında mühürlediği Pruva 34 Konutları'na taşınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, inşaatı yapan firmanın gerekli şartları yerine getirdiğini mührü kaldırdıklarını ifade etmişti.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, satış fiyatı 10 ila 12 milyon lira arasında değişen dairelerden birini satın almasına yönelik şunları söylemişti:

“Müreffeh bir Türkiye vaadeden bir partiden belediye başkanı seçildim. Belediye başkanı olmadan önce de şartlarım iyiydi. Ne yapsaydım, bodrum katta mı yaşasaydım? Kişisel çabamla ve ailemle birlikte, belediye başkanı olmadan önceki mesleğimle bir noktaya geldim. Ben Ardahan'ın Damal ilçesinden elimde bir tahta valizle İstanbul'a gelmedim.”

KILIÇDAROĞLU DARBEYİ O EVDE İZLEMİŞTİ!

Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz Darbe günü, bu evde saklanmış ve darbeyi burada izlemişti.

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