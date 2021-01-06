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FETÖ'den sonra PKK'nın toplantısına da katıldı! HDP'li Ömer Gergerlioğlu'ndan yeni skandal

Cezaevlerinde 'çıplak arama' yalanını ortaya atan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, yeni bir skandalla gündeme geldi. Daha önce FETÖ'cülerin çevrimiçi toplantısına katılan Gergerlioğlu, bu kez firari PKK üyesiyle buluştu. Gergerlioğlu, PKK üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari avukat Hasan Anlar'ın çevrimiçi düzenlediği açık oturuma katıldı.

Güncel / 06 Ocak 2021 Çarşamba 10:04
FETÖ'den sonra PKK'nın toplantısına da katıldı! HDP'li Ömer Gergerlioğlu'ndan yeni skandal

Daha önce FETÖ'cülerin çevrimiçi toplantısına katılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, bu sefer de firari PKK üyesiyle bir araya geldi. HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, 'terör örgütü üyeliği' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan firari avukat Hasan Anlar'ın düzenlediği açık oturuma katıldı.



TÜRKİYE KARŞITLIĞINDA BULUŞTULAR

Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook üzerinden yayın yapan Avrupa Forum TV'de, 'Türkiye'de Cezaevleri'nin ve İnsan Haklarının Durumu' başlıklı açık oturum düzenlendi. 3 Ocak'ta İsviçre'den yapılan yayın, Türkiye karşıtı propagandaya sahne oldu.



OTURUMA BAŞKAN OLDU

Çevrimiçi oturuma; Uluslararası Af Örgütü uzmanı Milena Buyum, İHD Cezaevleri Komisyonu'ndan Av. İlhan Güngör ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu katıldı. Oturumun başkanlığını ise 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan hapis cezası alan firari avukat Hasan Anlar yaptı.



PKK ÜYELİĞİNDEN CEZA ALDI

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2009 yılında yapılan yargılamada; avukat Hasan Anlar, 'PKK terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 2016'da ise Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Anlar ile ilgili verilmiş cezayı onadı.



ANKARA BAROSU KAYDINI SİLMEMİŞ

Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezasına rağmen Hasan Anlar'ın Ankara Barosu'ndaki kaydının aktif olduğu da ortaya çıktı. Ankara Barosu'nun 2 yıldan fazla ceza alan Anlar'ın üyeliğini iptal etmeyerek Avukatlık Yasası'nı çiğnediği belirtildi.

HEPSİ ORADAYDI

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu; daha önce de ABD merkezli AST isimli bir kanalda, FETÖ üyeleriyle bir araya gelmişti. Geçtiğimiz ay gerçekleşen çevrimiçi toplantıda, FETÖ elebaşı Gülen'in 'manevi oğlu' basketbolcu Enes Kanter, FETÖ'nün kapatılan yayın organı Zaman'ın eski yayın yönetmeni Abdülhamit Bilici, FETÖ'nün medya yapılanması davasında yargılanan Arzu Yıldız gibi firari isimler bulundu.

Milletvekiliİsviçre

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