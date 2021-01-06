Dolandırıcıların E-Devlet ismi ile yaptığı oyun ortaya çıktı! Sakın tıklamayın

Sosyal medya kullanımının yüksek oranda olduğu ülkemizde dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı.



Facebook, Twitter ve Instagram kanallarını kullanan dolandırıcılar bu kez çok takipçili hesaplar üzerinden insanları kandırmaya başladı.



Son günlerde Instagram üzerinden yapılan oyunda, e devlet isimli ve Cumhurbaşkanlığına ait bir profil fotoğrafı ile insanların kredi kartları boşaltılmaya başlandı.



Bambaşka bir uzantı ile insanları kandıran hesap, kişileri ''Bugüne kadar ödedeğiniz kredi kartı aidatlarınızı alabilirsiniz' haberi ile dolandırıyor.



Habere tıklayınca birebir E-devlet sitesine benzer tasarım ile hazırlanmış bir siteye yönlendiriyorsunuz.



Sürecin devam etmesi için telefonunuza gelen bir kodu siteye girmeniz gerekiyor. Şayet ilk şifreyi girersiniz 480, ikinci kez girdiğiniz takdirde ise 3 bin liranızdan oluyorsunuz.





