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İmamoğlu'ndan ilginç tweetler!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün arka arkaya attığı tweetler ile gündemdeydi. Gündem karmaşası yaşayan İmamoğlu'nun tweetleri her telden çaldı.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 23:47
İmamoğlu'ndan ilginç tweetler!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bu sefer gündeme attığı tweetler ile geldi. İmamoğlu'nun tweetleri öyle farklı telden çaldı ki takipçileri konuları takip etmekte zorlandı. 



ÖNCE BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ PROTESTOYA DESTEK VERDİ!

İmamoğlu önce Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör değişikliği sonrası yaşanan protestoya destek veren bir tweetle başladı. İmamoğlu yaptığı paylaşımda, 'Partizanlığı her yerden söküp attığımızda çok güçlü bir ülke olacağız. Ülkenin en güzel beyinleri yurtdışına gitmeyecek. Her görüşten gençler geleceğimiz için birlikte çalışacaklar o zaman. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin haklı mücadelesinin yanındayım.' ifadelerini kullandı. 

PROTESTONUN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI!

Oysa CHP'lilerin de destek verdiği protestonun gerçek yüzü kısa zamanda ortaya çıkmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun da katıldığı protestolarda öğrenciler polisle karşı karşıya geldi. Oysa ki önce üniversite yönetimi skandal bir karar vererek, PKK'nın sözde kuruluş yıldönümünün kutlanmasına izin vermişti. Bu gerçek protestoların asıl nedeni olarak eli kanlı terör örgütü PKK'nın öğrenci yapılanmalarının değişimden rahatsız olmasından mı kaynaklanıyor? sorusunu akıllara getirmişti.  



DAHA SONRA POLİSE DESTEK ÇIKTI

CHP'li İmamoğlu'nun ilerleyen saatlerde ise, 3600 ek gösterge konusunda polislerle ilgili bir tweet atması kafaları karıştırdı. İmamoğlu konuyla ilgili #PolisiminYanındayım etiketi altına,  '3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?' diye sordu. 

Hizmetleriyle gündeme gelemeyen İmamoğlu'nun açılan popüler etiketlerin altına gündeme gelmek için yorum yapması, İmamoğlu, bölümü geçmek için her tuşa basıyor yorumlarına sebep oldu. 


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