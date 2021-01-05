Bakan Pekcan'dan ihracat açıklaması: 2020 yılını tarihi bir rekorla kapattık

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, '2020 yılını ihracatımızda tarihi bir rekorla kapattık.' açıklamasında bulundu. Bakan Pekcan, ihracatın 169,5 milyar dolar olarak gerçekleştiğini duyurdu.



Bakan Pekcan, '2020 yılı son çeyrek itibarıyla 51,2 milyar dolarlık ihracatla en yüksek çeyrek dönem ihracat rekoru da kırılmıştır.' dedi.