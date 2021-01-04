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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan "Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz." ifadelerini kullandı. Evan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır." dedi.

Ekonomi / 04 Ocak 2021 Pazartesi 14:19
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan flaş enflasyon açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan 'Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Elvan Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

1. Enflasyonla mücadelede bütüncül bir yaklaşımla kararlı bir duruş sergileyeceğiz.

Para politikasına, yapısal boyutta atılan adımlarla destek vereceğiz.

2021 yılı, makroekonomik istikrara odaklanan bir reform yılı olacaktır.

2. Para politikasının enflasyona odaklı şekillendiği bu dönemde pandemi koşullarının getirebileceği ilave destek ihtiyacı, seçici ve hedefli kamu maliyesi politikaları üzerinden sağlanacaktır.

Mali disiplini kaliteli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturacak tedbirleri de alacağız.

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