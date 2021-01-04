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Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oluyor

Memur ve emeklilerin gözü 2020 yılının Aralık ayı enflasyon oranında. Aralık enflasyonu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yılın ilk yarısında yapılacak zam oranı da böylelikle netlik kazanacak.İşte memurlar ve emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...

Ekonomi / 04 Ocak 2021 Pazartesi 09:06
Emekliler ve memurlar pürdikkat bekliyor! Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oluyor

Memur ve emeklilerin gözü Aralık ayı enflasyon oranına çevrildi...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılının Aralık ayı enflasyonunu Pazartesi günü saat 10.00'da açıklayacak.

Böylece milyonlarca memur ve emekliye yılın ilk yarısında verilecek maaş zammı belli olacak.

TÜİK'in kasım ayı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 2,30 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 7,03 artış meydana geldi.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

ZAMLI MAAŞLAR VE ENFLASYON FARKI 15 OCAK'TA
Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 4 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 3,03'ten fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 3 zam da verilecek.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

ENFLASYON FARKI 6 AYLIK DİLİMLER HALİNDE HESAPLANIYOR
Toplu sözleşme gereğince enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor.

2020'nin ilk 6 ayında enflasyon yüzde 5,75 olmuş, bu nedenle söz konusu dönem için belirlenen yüzde 4 toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı memur maaşlarına yansıtılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

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