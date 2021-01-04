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CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden erzak dağıtım rezaleti! Korona önlemleri hiçe sayıldı

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken Konak'ta erzak dağıtımı yaptı. Erzak almak için koşan vatandaşlar izdihama neden olurken, yeni tip koronavirüs önlemleri hiçe sayıldı.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 10:05
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden erzak dağıtım rezaleti! Korona önlemleri hiçe sayıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken belediye ekipleri tarafından bir mahallede gerçekleştirilen erzak dağıtımında oluşan ve korona virüs denetimlerinin hiçe sayıldığı izdiham görüntülerine dair açıklama yaptı.

SKANDAL AÇIKLAMA: ÜZGÜNÜZ
Yapılan açıklamada, 'Sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz' ifadelerine yer verildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Konak ilçesinde bulunan bir mahallede erzak dağıtımı gerçekleştirildi. Sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken gerçekleştirilen dağıtımda, korona virüs tedbirlerinin hiçe sayılması ve oluşan izdihama vatandaşlar ile sosyal medya kullanıcılarından tepkiler geldi.

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ: BU BELEDİYENİN HATASI
Bir vatandaş tarafından cep telefonu ile çekilerek sosyal medyaya yüklenen görüntülerde, bir kişinin, 'Bu belediyenin bir hatası. Be şekilde olmaz. Tek tek kapılara gönderilir' dediği duyulurken, korona virüs tedbirlerine uyulmadığı, oluşan izdiham ve belediye yetkilerinin kolileri insanlara attıkları görülüyor.

'GÖRÜNTÜLER NEDENİYLE SON DERECE ÜZGÜNÜZ'
Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Büyükşehir Belediyesi, 'Sosyal yardım ekiplerinin bir mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere erzak dağıtımı sırasında ortaya çıkan görüntüler nedeniyle son derece üzgünüz.

Tüm kamuoyuna ve öncelikle de yaşanan izdiham nedeniyle yardıma ulaşamayan gerçek ihtiyaç sahiplerine bir özür borcumuz olduğunun da farkındayız' ifadelerine yer verildi.

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