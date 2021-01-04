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Can Ataklı skandal sözlerini savundu!

Can Ataklı, “Tayyip Erdoğan’ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım” dediği sözlerini CNN Türk ekranlarına bağlanarak savundu. Ataklı, "Sözlerimin arkasındayım" ifadesini kullandı.

Güncel / 04 Ocak 2021 Pazartesi 22:18
Can Ataklı skandal sözlerini savundu!

Gazeteci Can Ataklı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlatmıştı.

Konuşmasında darbe imasında bulunan Ataklı'ya pek çok kesimden tepkiler yükselmişti.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Can Ataklı, CNN Türk ekranlarında yayınlanan Ahmet Hakan'la Tarafsız Bölge programına telefonla bağlandı.

CAN ATAKLI'DAN SÖZLERİYLE İLGİLİ SAVUNMA: SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM

Ataklı, sözlerinin arkasında olduğunu ifade ederek, "Yanlış anlaşıldım demem" dedi.

Gazeteci Ataklı ayrıca, "Bu son çektiğim videonun tamamen arkasındayım" diyerek söylediklerini savundu.

Can Ataklı'nın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Övünerek söyleyeyim, bugüne kadar yazdığım ya da söylediğim hiçbir sözle ilgili, 'Yanlış anlaşıldım, çarpıtıldı, yok efendim maksadını aştı' gibi şeyleri asla söylemedim. Bu son çektiğim videonun da tamamen arkasındayım"

NE DEMİŞTİ?

YouTube hesabından çektiği videoyla gündem olan Can Ataklı, "Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor" demişti.

"Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyen Ataklı, açıklamalarına şöyle devam etmişti.

"Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Kendisine oy verenlere ekmek veremeyecek kadar ağır bir ekonomik kriz olursa... Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi"

Avustralya

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