USD (Alış - Satış) : 7,32 - 7,33 EURO (Alış - Satış) : 8,87 - 8,89

Yalan haber merkezi Odatv, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun köpek saldırısına uğrayan kızını dövmüşler gibi yayınladı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, köpeklerin kızına saldırdığını sosyal medya hesabından paylaşmasını kırpan yalan haber merkezi Odatv, "Bekaroğlu’nun kızına saldırı..." şeklinde vererek Bekaroğlu'nun kızı darp edilmiş gibi servis etti.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 09:45
Yalan haber merkezi Odatv, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun köpek saldırısına uğrayan kızını dövmüşler gibi yayınladı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu kızının köpek saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Odatv haberi, 'Bekaroğlu'nun kızına saldırı...' diye vererek siyasi algı operasyonuna girişti.



'KIZIMA KÖPEKLER SALDIRDI'

Bekaroğlu'nun tweeti şöyle;

'Sınav (TOEFL) için ODTÜ'ye giden kızıma köpekler saldırdı. Şükür, sıyrıklarla atlattı. Aşı yapılacak.
1. Sınavdan 1 saat önce niçin bina açılmamıştı?
2. Niçin köpekler başıboş dolaşıyor?
3. Hayvan Hakları yasası sahipler ve kamu birimlerinin sorumluluklarını da düzenlemelidir.'

Milletvekili

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

BAŞÖRTÜSÜ KUR’AN’DA VARMIDIR?

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

TÜRKİYE, MİT VE MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ!

Kürşad Berkkan
TÜRKER AKINCI

Ankara Büyükşehir Belediyesi EşBaşkanı Halil İbrahim Yılmaz Ne İşler Karıştırıyor?

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ERKEN SEÇİM GERİ KALMIŞLIĞIN İŞARETİDİR

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞÇİNİN İKİNCİ BİR İŞTE ÇALIŞMASI, İŞVERENE HAKLI FESİH İMKANI TANIR MI?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı