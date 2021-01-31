Yalan haber merkezi Odatv, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun köpek saldırısına uğrayan kızını dövmüşler gibi yayınladı

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu kızının köpek saldırısına uğradığını sosyal medya hesabından paylaştı.



Odatv haberi, 'Bekaroğlu'nun kızına saldırı...' diye vererek siyasi algı operasyonuna girişti.







'KIZIMA KÖPEKLER SALDIRDI'



Bekaroğlu'nun tweeti şöyle;



'Sınav (TOEFL) için ODTÜ'ye giden kızıma köpekler saldırdı. Şükür, sıyrıklarla atlattı. Aşı yapılacak.

1. Sınavdan 1 saat önce niçin bina açılmamıştı?

2. Niçin köpekler başıboş dolaşıyor?

3. Hayvan Hakları yasası sahipler ve kamu birimlerinin sorumluluklarını da düzenlemelidir.'