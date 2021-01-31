İşte 31 Ocak Türkiye koronavirüs vaka sayısı verileri ve tablodaki son durum

Sağlık Bakanlığı resmi sitesi üzerinden yayınladığı koronavirüs tablosu ile Türkiye'de günlük tespit edilen vaka sayısı, salgın kaynaklı can kaybı, yoğun bakım hasta sayısı gibi tüm detayları erişime açıyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda rakamların kritik seviyeyi aşmasıyla beraber 81 ilde kısıtlamalar uygulamaya geçmişti. Uzunca bir süredir uygulanan kısıtlamalar sonrası, ağır hasta sayısında gözle görülür düşüş ise dikkat çekiyor. İşte 31 Ocak koronavirüs tablosu