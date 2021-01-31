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CHP’deki tecavüz skandalında yeni ifade! Mağdur kadın yaşadığı dehşeti anlattı!

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşanan tecavüz vakasıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız tarafından tecavüz edildiğini ve ardından darp edildiğini iddia eden parti üyesi Nurcan Y.’nın savcılıkta verdiği ifadede yer alan ayrıntılar kan dondurdu.

Güncel / 31 Ocak 2021 Pazar 18:52
CHP’deki tecavüz skandalında yeni ifade! Mağdur kadın yaşadığı dehşeti anlattı!

Yıldız tarafından bir dağ evinde tecavüze uğradığını öne süren genç kadın, CHP'li başkanın sık sık kendisiyle zorla birlikte olduğunu kaydetti. Hamile kaldığını ve sonrasında düşük yaptığını belirten Nurcan Y., şunları söyledi: 'Evde bana tecavüz etti. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin diye tehdit etti. Sonra hamile kaldım. Çocuğu düşürmemi istedi. Kendisine çocuğu düşürdüğüme dair fotoğraflar gönderdim. Evleneceğimizi ve hanımından ayrılacağını söyledi. Hem ters ilişkiye razı oldum hem de sapık cinsel hareketlerine katlanmak zorunda kaldım.'

CHP Aksu İlçe Başkanlığı'nda yaşanan skandal tecavüz olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. CHP Aksu İlçe Başkanı Kenan Yıldız'ın tecavüzüne uğradığını iddia eden parti üyesi Nurcan Y.'nin olay sonrasında savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Yaşadığı korku dolu süreci anlatan Nurcan Y. ifadesinde, tecavüze uğradıktan sonra evlenme vaadiyle sık sık cinsel birliktelik yaşadığını söyledi.

EVLENME VAADİYLE KANDIRILDIM

Nurcan Y., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadesinde, şunları anlattı: 'Olay günü beni bir dağ evine getirdi. Ben arabadan inmek istemedim, bana 'seni kaçırdım' dedi. Zorla arabadan indirip, eve soktu. Ardından bana tecavüz etti. Sabaha karşı evime bıraktı. Hiç kimseye bir şey söylemeyeceksin diye tehdit etti. Daha sonra beni istediği zaman cinsel olarak kullanmaya başladı. Ben kimseye söyleyemiyordum.'
Evlenme vaadiyle kandırıldığını belirten mağdur kadın, 'Evleneceğimizi ve eşinden ayrılacağını söyledi. Günler bu şekilde geçerken, birikmiş 80 bin liramı da aldı. ' dedi.

ÇOCUĞU DÜŞÜRMEMİ İSTEDİ

Yıldız'dan hamile kaldığını anlatan Nurcan Y., şöyle devam etti: 'Ondan hamile kaldım. Çocuğu düşürmemi istedi. Kendisine çocuğu düşürdüğüme dair fotoğraflar gönderdim. Bu olaydan 10 gün sonra yine beni kullanmaya başladı. Beni kullanmak istediğinde itiraz etmem nedeniyle beni döverek zorla birlikte oluyordu.'

KATLANMAK ZORUNDA KALDIM

CHP'li başkan tarafından şiddete uğradığını ve ölüm tehditleri aldığını öne süren Nurcan Y., 'Ondan kurtulmak istediğimi duymasının ardından boynumu kırmaya kalktı, omzumda çıkık var. Vücudumda morluklar oluşuyordu. Kendisi avcı olduğu için sürekli pompalıyla aileni tararım dediği için korkuyordum. Gözü karaydı. Köpek gibi ne derse yapıyordum. Hem ters ilişkiye razı oluyordum hem de sapık cinsel hareketlerine katlanıyordum.' diye konuştu.

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