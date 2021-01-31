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Büyük kepazelik! DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş canlı yayında küfür etti

Ali Babacan'ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi'nin Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, yerel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında küfür etti. Program sunucusu Murat Altay ise anons yapmaya hazırlandığı sırada duyduğu sözler karşısında büyük şok yaşadı.

Siyaset / 31 Ocak 2021 Pazar 15:00
Büyük kepazelik! DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş canlı yayında küfür etti

Deva Partisi İl Başkanı Fatih Keleş, kentte yayın yapan Kanal Z'de Murat Altay'ın sunduğu Zonguldak'ın Nabzı programına katıldı.

Canlı yayının başladığını fark etmeyen Keleş'in, 'Erhan Çakmak'ı da şey yapacaksın. Üçü de a… s... Zonguldak'ın” şeklinde küfürlü sözleri yayına yansıdı. Program sunucusu Altay, giriş anonsu yapmaya hazırlandığı sırada yayına yansıyan sözleri duyunca şaşkınlık yaşadı.

İl başkanı Keleş'in kastettiği Erhan Çakmak'ın ise aynı medya organına ait gazetede köşe yazarlığı yaptığı öğrenildi.

'Espri' diyerek özür diledi

DEVA Partisi Zonguldak İl Başkanı Fatih Keleş, yayın sonrası konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Kamuoyu ve yayıncı kuruluştan özür dileyen Keleş, '30 Ocak tarihinde katılmış olduğum Murat Altay'la Zongudak'ın Nabzı Programında yaşanan talihsiz olayın üzüntüsü içerisindeyim. Murat beyle yaptığımız sohbetin devamı sırasında hiçbir kişi veya kurumu hedef almadan espri şeklinde sarf ettiğim sözlerim canlı yayına yansımış ve farklı yorumlara neden olmuştur. Üzgün olduğumun bilinmesini ister ve bu sebepten dolayı bütün samimiyetim ve içtenliğimle kamuoyundan, yayıncı kuruluştan ve Zonguldaklı hemşehrilerimizden özür dilerim' dedi.

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