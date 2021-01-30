Tahran'da sirenler çalıyor! Hava saldırısı...!!!

İran'dan korkutan haberler gelmeye başladı. Başkent Tahran'da hava saldırısı sirenlerinin çaldığı ve vatandaşların sığınaklara gitmeye başladığı iddia edildi.



THY UÇAĞI BAKÜ'YE YÖNELDİ



Öte yandan Tahran'a gitmekte olan THY uçağı da yön değiştirip Bakü'ye yöneldi. İran yönetiminden henüz bir açıklama yapılmadı. İran'a bir hava saldırısı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.