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Habertürk'ün ve İsmail Saymaz'ın FETÖ bağlantılarını açıklayınca yayından aldılar...

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'ın Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hakkında asılsız iddialarda bulunmasının ardından Kaplan söz hakkını kullanmak istedi. 1,5 saate yakın aleyhinde konuşulan Hilal Kaplan Twitter'dan söz hakkı talep etmesinin ardından yayına katıldı. Habertürk'te bir mizansen kurulduğunu belirten Kaplan, Habertürk'ün FETÖ ile bağlantılarını deşifre edince sansür uygulanarak yayından alındı.

Güncel / 30 Ocak 2021 Cumartesi 09:51
Habertürk'ün ve İsmail Saymaz'ın FETÖ bağlantılarını açıklayınca yayından aldılar...

Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'ın Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan hakkında asılsız iddialarda bulunmasının ardından Kaplan söz hakkını kullanmak istedi. 1,5 saate yakın aleyhinde konuşulan Hilal Kaplan Twitter'dan söz hakkı talep etmesinin ardından yayına katıldı.

Habertürk'te bir mizansen kurulduğunu belirten Kaplan, Habertürk'ün FETÖ ile bağlantılarını deşifre edince sansür uygulanarak yayından alındı.

BURADA BİR MİZANSEN VAR

İşte Kaplan'ın o açıklamaları:

Adımın geçtiğini öğrendim. 1 saattir bekliyorum. Öncelikle burada bir mizansen var. Habertürk'te genelde bu oluyor zaten. Bazı isimler anılıyor, onlara itibar suikastı yapılıyor, ondan sonra yola devam ediliyor. Ben bu mizansenin perdesini indireceğim.

'SİZ ÖCALAN'LA BEYRUT'TA FATİH ALTAYLI'YI RÖPORTAJ YAPMAYA GÖTÜREN KİŞİSİNİZ'

Bakın insanlara bazı şeylerde insanların ismini anmadan önce, önce kendinize bir bakacaksınız. Hülya Hökenek, siz, Öcalan'la Beyrut'ta Fatih Altaylı'yı röportaj yapmaya götüren kişisiniz. Sanıyorum Fatih Altaylı'yla bağlantınız nedeniyle de şu an Habertürk'tesiniz. Bunun üzerinden de halen daha programlarınızda, bu geçmişinizi görmeden insanları… Bu röportajla ne kadar gurur duyduğunuzu söylediğiniz röportajlarınız da var. Siz böyle birisiniz.'

'SAYMAZ'IN FETÖ KONUSUNDA, PKK KONUSUNDA SÖYLEDİĞİ SÖZLER...'

İkincisi, İsmail Saymaz. İsmail Saymaz'ın FETÖ konusunda, PKK konusunda, hatta kapatılan PKK kanalında söylediği sözleri var. Mesela hendek terörüyle devlet mücadele ederken sadece devleti suçlayan, ve şöyle diyen, 'Türkler ile Kürtlerin arasına devlet çukur açmıştır' diyen sözleri var. Ya da biz kelle koltukta FETÖ ile 17-25 Aralık sonrası mücadele ederken mesela 2015'te 'Cemaatin bankasına el koy, cemaat yasal hakkını kullanıp yargıda itiraz edince kaos çıkarıyor de' gibi böyle tweetleri var; 'Ekrem Dumanlı'nın silahlı örgüt kurmak ve yönetmek iddiasıyla suçlanmasının itibar edilecek bir yanı yok. Samanyolu grubunun uydudan çıkarılması anti-demokratik, Kanaltürk kanalına yapılan müdahale Ortaçağ zorbalığıdır, halkın haber alma hakkının katlidir, utanç verici.' Bylock meselesinde biliyorsunuz, Amerika'ya gitti, ne düğü belirsiz FETÖ'cüyle görüştü, Bylock'u aklama çalışmaları var. Daha sayabilirim, çoğaltabilirim. Madem böyle konuşacaksınız rahat rahat arkamızdan, seyircinin sizin hakkınızdaki bazı şeyleri de bilmesi gerekiyor bence.

HABERTÜRK'ÜN FETÖ BAĞLANTILARINI TEK TEK DEŞİFRE ETTİ
Habertürk'le ilgili söyleyeceklerim de çok. Bakın, 17-25 Aralık'a kadar Habertürk'te programa katılmış birisi olarak söylüyorum, 17-25 Aralık'ta inanılmaz bir dönüş yaşadı Habertürk. Ve hatta biliyorsunuz, Habertürk Zaman gazetesinden sonra en çok CV'sinde, gazetesinde FETÖ'cü olduğu gerekçesiyle tutuklanan 'gazeteci' olan yayındır. Aynı zamanda kanalın sahibinin 'Hocaefendiyi kırmayalım' şeklinde söylediği sözleri hatırlatırım

Habertürk'ün Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz'ü evinde saklayıp ona yardımcı olan birisidir. … İtibar suikastı değil ki. Habertürk TV Yayın Koordinatörü Oğuz Usluer FETÖ'den tutuklu. Genel Yayın Koordinatörü Abdullah Kılıç, Haber Müdürü Cuma Ulus, Adil Öksüz'ü evinde saklayıp kaçmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Habertürk gazetesi Ankara Temsilcisi Erdal Şen, Adil Öksüz'ün bacanağı oluyormuş. Daha çok şeyler söyleyebilirim. İtibar suikastı yapmıyorum, bunların hepsi bilinen gerçekler. Ben cevap hakkımı kullanacağım.

Fatih AltaylıHilal Kaplan

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