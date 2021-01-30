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Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya büyük saygısızlık: 5 LGBT sapkını gözaltına alındı

Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı Boğaziçi Üniversitesi'nde bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi. İstanbul Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 5 kişi gözaltına alındığını 2 kişinin ise arandığını bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın skandal olaya ilişkin başlattığı soruşturmanın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkınının gözaltına alındığını duyurmuştu.

Güncel / 30 Ocak 2021 Cumartesi 11:57
Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya büyük saygısızlık: 5 LGBT sapkını gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı.

Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.

LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER

Okul önünde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.

BAŞSAVCILIK HEMEN HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.

DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA

Soruşturmanın, 'halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama' suçundan açıldığı belirtildi.

VALİLİK AÇIKLADI: 5'İ GÖZALTINA ALINDI 2'Sİ ARANIYOR

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' suçunu işleyen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarda D.D., S.N.B., H.K., R.Ö. ve S.C.U.'nin gözaltına alındığı, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, 'Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüste cuma günü rektörlük binası karşısına 'Kabe üzerine şahmeran temalı figür ve LGBT-İ bayrak teması' içeren resim asıldığı tespit edilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılamak' fiilini işleyen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarda; D.D., S.N.B, H.K., R.Ö. ve S.C.U. isimli şüpheliler gözaltına alınmış, diğer 2 şüphelinin yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla Boğaziçi Üniversitesi Güzel Sanatlar Kulübünde yapılan aramada söz konusu resmin asıldığı taşınabilir sunta pano ve çeşitli eylemlerde kullanılan afiş ve pankartlar bulunmuştur. Bununla beraber Boğaziçi Üniversitesi LGBTi+ Kulübünde yapılan aramada; PKK terör örgütü amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile eylemlerde kullanılan çeşitli afiş ve pankartlar ele geçirilmiştir. Savcılık talimatıyla R.Ö adlı şahıs serbest bırakılmış, diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam etmektedir. İslam Dininin mukaddes mekanı ve Müslümanların Kıblesi Kabe-i Muazzamaya yönelik bu çirkin saldırıyı esefle kınıyoruz.' ifadeleri yer aldı.

4 SAPKIN GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkının gözaltına alındığını duyurdu.

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