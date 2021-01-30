Bakan Soylu açıkladı: Provokasyonu yapan 4 kişi paket!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!" dedi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki Kabe'ye yönelik saldırıyla ilgili, "4 LGBT sapkını gözaltına alındı" mesajı paylaştı.







Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, mesajında şunları ifade etti: "Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe-i Muazzama'ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!"