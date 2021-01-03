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Yeni maaşlar ne kadar olacak? 2021 emekli maaşları... Emekliye en az 2 bin 410 TL

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı yarın belli oluyor. Emekliler merakla beklerken; beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2 bin 36, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda 2 bin 410, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.

Güncel / 03 Ocak 2021 Pazar 09:33
Yeni maaşlar ne kadar olacak? 2021 emekli maaşları... Emekliye en az 2 bin 410 TL

Yeni maaşlar ne kadar olacak? 2021 emekli maaşları... Milyonlarca emeklinin Ocak zammı yarın belli oluyor.

Emekliler merakla beklerken; beklenti anketindeki enflasyon tahmini gerçekleşirse en düşük emekli maaşı, esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.

Emeklilerin beklediği tarih geldi, çattı. Milyonlarca emekli, Ocak zamlarını yarın öğrenecek.

2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon artışları gösterecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılacak.

Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Merkez Bankası'nın son beklenti anketindeki yüzde 14.18'lik cari yıl sonu TÜFE tahminine göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak.

NASIL YANSIYACAK?

Memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3'lük zamma ilaveten yüzde 3.96 enflasyon farkından yararlanacak.

Bu tahmin gerçekleşirse;

En düşük aylık Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 886 liradan 2 bin 36 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 233 liradan 2 bin 410 liraya, memur emeklilerinde ise 2 bin 814 liradan 3 bin 10 liraya ulaşacak.

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