Sosyal medya yalanlarına İçişleri Bakanı sert tepki gösterdi

Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır.

Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun "herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği" belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: DEVLET KORUMAYA ALDI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun istismar edildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır.

Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir."

MALATYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: DOĞRULAYAN HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Arguvan ilçesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli E.Y'nin cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun cinsel istismara uğradığını doğrulayan herhangi bir bulguya rastlanmamış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 yaşındaki çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını açıklamıştı.