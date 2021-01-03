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Sosyal medya yalanlarına İçişleri Bakanı sert tepki gösterdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medyadan #EmineyeKimTecavüzetti başlığıyla açılan ve olmamış bir şeyi olmuş gibi gösteren provokatörlere tepki gösterdi. Malatya'da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili açıklama yapan Malatya Valiliği de tecavüz belirtisinin bulunmadığını açıkladı.

Güncel / 03 Ocak 2021 Pazar 00:46
Sosyal medya yalanlarına İçişleri Bakanı sert tepki gösterdi

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter üzerinden organize bir şekilde zihinsel engelli bir kıza tecavüz edildiği devletin de bunu örtmeye çalıştığı iddia edildi. Valilik toplumda infial uyandıracak iddianın yalan olduğunu açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yalan iddiaya sert tepki gösterdi. #EmineyeKimTecavüzetti başlığı üzerinden atılan tweetlerin sahte ve bot hesaplar tarafından şişirildiği görülüyor.

İÇİŞLERİ BAKANI: SOSYAL MEDYA MAHKEMELERİNDEN YORULDUK
 
Soylu, "Her meseleyi siyasi malzeme yapmak isteyenlerden, sosyal medya mahkemelerinden yorulduk. Malatya'daki olayla ilgili birazdan valiliğimiz açıklama yapacak. Olayı tüm yönleriyle adli ve güvenlik birimlerimiz tetkik ediyor ve tecavüz bulgusu yok. Ailesi var. Çocuk var. Yeter artık."

VALİLİK: CİNSEL İSTİSMARA UĞRAMADI
 
İşte Malatya Valiliğinin basın açıklaması:
 
"02 Ocak 2021 tarihinde bazı sosyal medya hesaplarında; Malatya İli Arguvan İlçesi "Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesinde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
 
25.12.2020 tarihinde Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığınca, Arguvan İlçesi Yazıbaşı (Narmikan) Mahallesinde yaşayan 2004 doğumlu zihinsel engelli E.G. isimli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunulduğuna ilişkin ihbar alınması üzerine derhal Cumhuriyet Başsavcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

Mağdur çocuk aynı gün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınmasını müteakip MİAD Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğüne bağlı Çocuk Koruma İlk Müdahale ve Değerlendirme Birimine teslim edilerek 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında koruma ve bakım altına alınmıştır.
 
Soruşturma kapsamında mağdur ve diğer ilgilerin beyanı üzerine Adli Tıp Kurumundan aldırılan raporda; mağdurun "herhangi bir şekilde cinsel istismara uğradığına dair bulgu tespit edilemediği" belirtilmiş olup soruşturma Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
 
CHP'Lİ VELİ AĞBABA KAOS ÇIKARMAK MI İSTİYOR?
 
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Malatya Narmikan'da zihinsel engelli bir kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunulduğu, üç kişinin jandarmada ifadelerinin alındığı ve savcılığa iletildiği belirtiliyor. Konunun takipçisiyiz. Suçlular cezalandırılıncaya kadar konunun takipçisi olacağız." ifadeleriyle suçlu üretip sosyla medyada halkı galeyana getirmeye çalıştı.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI: DEVLET KORUMAYA ALDI
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını bildirdi.
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, sosyal medyada, Malatya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuğun istismar edildiğine ilişkin paylaşımlar yapıldığı belirtildi.
 
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Malatya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz, 25 Aralık 2020 tarihinde aldığı ihbar üzerine kızımızın yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır.
 
Çocuğumuz ivedi olarak devlet koruması altına alınmıştır. Yine aynı gün, konuyla ilgili kolluk ve adli merciler soruşturmasına başlamıştır. Çocuğumuz kuruluş bakımında ihtiyaç duyduğu psikososyal desteği almaya devam etmektedir. Adli süreç Bakanlığımız tarafından takip edilecektir."
 
MALATYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: DOĞRULAYAN HERHANGİ BİR BULGUYA RASTLANMADI
 
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosundan yapılan yazılı açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında, "Malatya'nın Arguvan ilçesi 'Narmikan (Yazıbaşı) Mahallesi'nde engelli bir kız çocuğuna birden çok kişi tarafından cinsel istismarda bulunulduğuna" dair paylaşımlara yer verilmesi nedeniyle açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.
 
Arguvan ilçesinde 16 yaşındaki zihinsel engelli E.Y'nin cinsel istismara uğradığı ihbarı üzerine Başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, "Adli Tıp Kurumu raporunda mağdurun cinsel istismara uğradığını doğrulayan herhangi bir bulguya rastlanmamış olup soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." bilgisi paylaşıldı.
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 16 yaşındaki çocuğun, istismar edildiğine ilişkin iddialar üzerine, ivedi olarak devlet koruması altına alındığını açıklamıştı.

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