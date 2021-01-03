Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs tablosunu paylaştı! 3 Ocak koronavirüs tablosu vaka sayısı!

Koronavirüste nisan ayından itibaren düşmeye başlayan hasta sayıları kış aylarının gelmesiyle tekrar yükselişe geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika uyarılarıyla birlikte günlük koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayılarını duyuruyor. Vatandaşların merakla beklediği 3 Ocak corona virüs tablosu Bakan Koca tarafından açıklandı. İşte, son dakika Türkiye'de 3 Ocak koronavirüs hasta, vaka sayısı ve vefat sayıları tablosu...



Türkiye'de son 24 saatte 138 bin 941 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 877 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.