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Pınar Gültekin'i böyle katletmişler! Adli Tıp raporunda kan donduran ifadeler!

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından canice katledilen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’in öldürülmesi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Son dakika haberine göre Pınar Gültekin’in kesin ölüm sebebi için Adli Tıp Kurumu’ndan beklenilen rapor geldi. 7 kişilik heyet tarafından hazırlanan değerlendirmede, Gültekin’in ileri derecede yanmış olması nedeniyle ölüm zamanının bilinemediği vurgulandı. İşte detaylar…

Güncel / 03 Ocak 2021 Pazar 16:39
Pınar Gültekin'i böyle katletmişler! Adli Tıp raporunda kan donduran ifadeler!

Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından katledilmesiyle ilgili Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek duruşma öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Muğla'da geçtiğimiz temmuz ayında erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı tarafından öldürülen Pınar Gültekin cinayeti ile ilgili davanın ilk duruşmasında katil zanlısı için akıl sağlığı testi raporu tanzim edilmesine karar verilmişti. Avcı'nın Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan incelemesi tamamlandı.

Yapılan incelemelerde katil Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının tam ve yerinde olduğu dolayısıyla ceza sorumluluğunun tam olduğu tespit edildi.



7 KİŞİLİK HEYET İNCELEDİ

Öte yandan Mahkeme tarafından Pınar Gültekin'in kesin ölüm sebebi ve ölüm saatinin anlaşılabilmesi için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmıştı. Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu, Pınar Gültekin'in nasıl öldürüldüğüne ilişkin yapılan değerlendirmeyi tamamlayarak mahkemeye gönderdi.



2 adli tıp uzmanı, 1 genel cerrahi uzmanı, 1 Patoloji, 1 beyin ve sinir cerrahi uzmanı, 1 çocuk enfeksiyon hastalığı, 1 anesteziyoloji uzmanından oluşan 7 kişilik heyetin raporunda, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları, otopsisinde tiroid kartilajda kırık ve çevresinde kanama benzeri görünüm tespit edildiği vurgulandı.



YAŞIYOR İKEN YAKILMASINA BAĞLI…

Raporda, Gültekin'in ölümünün, boyna basıya bağlı mekanik asfiksi (elle, iple boğulma) sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtilerek, "Boyna bası eylemi sonrası kişi yaşıyor iken, yakılmasına bağlı da ölümün meydana gelmiş olabileceği, mevcut verilerle bu mekanizmalar arasında tıbben ayrım yapılamadığı" ifadeleri yer aldı.

Raporda ayrıca, "Cesedin ileri derecede yanmış olması ve yumuşak dokuların büyük oranda bulunmaması nedeniyle mevcut verilerle ölüm zamanının bilinemediği oy birliğiyle mütalaa olunur" denildi.

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