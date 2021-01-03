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CHP'nin başörtüsü hazımsızlığı sürüyor!

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş bir hakimin başörtülü olmasının doğru olmadığını söyleyerek bir skandala imza attı.

Siyaset / 03 Ocak 2021 Pazar 01:05
CHP'nin başörtüsü hazımsızlığı sürüyor!

CHP eski İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş katıldığı bir televizyon programında skandal açıklamalarda bulundu. Yarkadaş, ''Çok açık söyleyeyim bir hakimin türbanlı olması doğru değildir. Dünyanın hiçbir yerinde bu olmaz.'' dedi.
 
Eski Türkiye'yi özleyen CHP'liler her fırsatta başörtüsüne saldırmaktan çekinmiyor.
 
CHP'li Fikri Sağlar da başörtülü hakimleri hedef aldı
Halk TV canlı yayınında konuşan CHP'li eski bakan ve milletvekili Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimleri hedef aldı.
 
Sağlar, "Yargılandığım zaman, türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde, haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var." diyerek büyük tepki çekmişti.
 
Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü yalanı
Saadet Partisi’nin kanalı TV5’te canlı yayında açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, üniversitelerde başörtüsü yasağını kendilerinin kaldırdığını iddia ederek vatandaşları göz göre göre kandırmaya çalıştı.
 
Seçimlerden önce göz boyamaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'O dönem YÖK başkanıyla konuştum, başörtüsü yasağının kaldırılmasını söyledim ve kaldırdılar.' ifadelerini kullandı.Sunucunun, "AK Parti biz kaldırdık' diyor. Siz şimdi diyorsunuz ki 'Hayır biz kaldırdık.' doğru mu anladım." sorusuna, 'Evet' yanıtını verdi.
 

Milletvekili

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