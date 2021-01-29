Provokasyon Başsavcılığı harekete geçirdi!

Boğaziçi Üniversitesi'ne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından çıkan gösterilerde sözde öğrenci DHKP-C'li provokatörler sahneye çıktı. Daha önce terör örgütü marşlarıyla halay çeken gruplara sahne olan üniversite, bu kez de alçak bir provokasyona sahne oldu.



LGBT PAÇAVRASI YERLEŞTİRDİLER



Okul önünde Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.



BAŞSAVCILIK HEMEN HAREKETE GEÇTİ



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi olayına ilişkin resen soruşturma başlatıldı.



DİNİ DEĞERLERİ ALENEN AŞAĞILAMA



Soruşturmanın, "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan açıldığı belirtildi.



BÜYÜK PROVOKASYON



Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen protestolar büyük bir provokasyona sahne oldu. Daha önce DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken grupların sahneye çıktığı üniversitede bu kez Kabe fotoğrafı yere serilip üzerine LGBT paçavrası yerleştirildi.