FOX TV bu kez fena patladı! 'Para almadı' dedikleri çiftçiye 29 bin TL ödenmiş

Sürekli ekonomi ve tarım üzerinden algı operasyonu yapmaya çalışan FOX TV, 2020 yılında çiftçilere tarım ödemesi yapılmadığını iddia etti.



FOX ana habere röportaj veren İzmirli bir çiftçi 'Devlet bize yardım etmiyor. 2020 yılında hiç ödeme ya da destek alamadık' dedi.







29 bin lira yardım aldığı ortaya çıktı



Gazeteciler, Tarım İl Müdürlüğüne giderek bakanlığın çıkardığı reformlara rağmen İzmirli çiftçilere neden destek verilmediğini sordu. FOX haber'e konuşan o çiftçiye 2020 yılında 29 bin lira yem, buzağı ve süt yardımı yapıldığı ortaya çıktı.



Konu her zamanki gibi devlet destek vermiyor iddialı haberler. FOX TV insan hikayesi diye servis ettmişti bu röportajı.







Gerçek ortaya çıktı



Amaçları, 'çiftçi 2020 yılında hiç destek almadı algısı' oluşturmaktı. İzmir Ödemiş'te Fikret Safa Yeşil'i buldular. Ancak algı tutmadı. İddiaları yine işin muhatapları birinci ağızdan cevapladı.



Gazeteciler, yetkililerle birlikte o ilçeye gitti. Fikret Safa Yeşil'e 2020'de yapılan ödemeler tek tek belgeleriyle kendisine gösterildi.







Oğlunun aldığı ortaya çıktı



FOX TV'ye 'devlet bize ödenek vermiyor' diyen çiftçi yeşil, belgeler gösterildiğinde ise oğlunu işaret etti. Belli ki oğlu ödenekleri almış fakat babasına göstermemişti.











Algı operasyonu çöktü



Oysa algı haberciliği yapanlar bu konuyu tarım il müdürlüğüne sorsalardı gerçeği öğreneceklerdi. Ama onlar her zamanki gibi karalama yolunu seçtiler.