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Can Ataklı'dan skandal sözler: 'PYD terör örgütü mü bilmiyorum?'

TELE 1 kanalındaki programında Can Ataklı, skandal ifadeler kullanarak terör örgütü PYD’nin terör örgütü olup olmadığını bilmediğini, dünyada da hiç kimsenin PYD’yi terörist olarak nitelemediğini ifade etti. Ataklı’nın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Güncel / 29 Ocak 2021 Cuma 19:10
Can Ataklı'dan skandal sözler: 'PYD terör örgütü mü bilmiyorum?'

TELE 1 kanalında, Kulis programında Can Ataklı'nın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

ATAKLI'DAN SKANDAL İFADE

Ataklı programda skandal bir ifade kullanarak, terör örgütü PYD'nin terör örgütü olup olmadığını bilmediğini, dünyada da hiç kimsenin PYD'yi terörist olarak nitelemediğini söyledi.



PYD'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ

Ataklı'nın terör örgütü PYD hakkında, 'Ben dün diyorum ya AKP'den başka PYD'ye terörist diyen yok. Sende demiyorsun, bunun herhalde hesabını soracaklar. AKP'nin terörist dediğine terörist değil, değil dediğine değil falan demeye mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya saldırdı mı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani. Ama belli ki AKP hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok.' ifadelerini kullandı.


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